Pferdesport: Wieder tödlicher Pferdeunfall bei Pardubice-Rennen

Nach einem schweren Sturz beim traditionsreichen Hindernisrennen von Pardubice in Tschechien ist ein Pferd eingeschläfert worden. Das berichtete die Agentur CTK am Montag. Der neun Jahre alte Hengst Vicody hatte sich am Sonntag beim missglückten Sprung über den berüchtigten Großen Taxis-Graben das linke Vorderbein gebrochen. Beim Steeplechase müssen natürliche Hindernisse überwunden werden.

Das Rennen in Pardubice gibt es bereits seit 1874. Das seit Jahren umstrittene Hindernis besteht aus einer Hecke, gefolgt von einem Graben. Insgesamt ist es rund 1,6 Meter hoch und 5,8 Meter lang. Den letzten tödlichen Pferdunfall am Taxis-Graben hatte es vor vier Jahren gegeben.