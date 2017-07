Petra Lehner neue Kabinettchefin von Sozialminister Stöger

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hat eine neue Kabinettschefin. Seine langjährige Mitarbeiterin Petra Lehner löst den bisherigen Büroleiter Fabian Fußeis ab, der in die Privatwirtschaft wechselt. Lehner war im Team des Sozialministers bisher für Konsumentenschutz, Wirtschafts- und Energiepolitik zuständig und gehörte Stögers Kabinett bereits in dessen Zeit als Gesundheitsminister an.

Lehner war in der Wiener Arbeiterkammer schon für den Bereich Konsumentenpolitik zuständig, bevor sie 2008 ins Büro Stögers im Gesundheitsministerium wechselte. Von 2014 bis 2016 leitete Lehner die Abteilung für Kindergesundheit im damaligen Gesundheitsministerium und wurde von Stöger im Juni 2016 in dessen Kabinett im Sozialministerium geholt.

Fabian Fußeis, der Stöger seit 2010 zunächst als Pressesprecher und später als Kabinettschef begleitete, wird per 1. Oktober neuer Geschäftsführer der Mungos Sicher & Sauber GmbH. Die Mungos Sicher & Sauber GmbH erbringt als Tochterunternehmen der ÖBB-Infrastruktur Reinigungs- und Sicherheitsleistungen.