Ein 76-Jähriger hat am Dienstag in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) eine Rauchfangkehrerin, die gerade den Kamin überprüfte, mit einer Pistole bedroht. Er rechtfertigte sich damit, dass er nicht gewusst habe um wen es sich handle und er sich "absichern" wollte, wie die oberösterreichische Polizei berichtete.

Als die Rauchfangkehrerin gegen 11.00 Uhr die Feuerstättenüberprüfung in dem Wohnhaus durchführte, kam plötzlich der Mieter, zog eine Pistole aus der Hosentasche und hielt sie in ihre Richtung. Als er erkannte, wer sie ist, steckte er die Waffe wieder weg.

Die Frau holte dennoch die Polizei, die gleich mit Cobra-Unterstützung anrückte und den Pensionisten festnahm. In seiner Wohnung wurde neben der bei dem Vorfall verwendeten Gasdruckpistole noch eine Schrotflinte samt Munition sichergestellt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.