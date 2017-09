Patienten in Pflegeheim gequält: Verdächtige enthaftet

Die beiden am Mittwoch festgenommenen ehemaligen Pflegekräfte des Pflegeheims in Kirchstetten sind am Donnerstag enthaftet worden, und zwar gegen das Gelöbnis, bis zum Ende des Verfahrens nicht mehr im Pflegebereich tätig zu sein. Das teilte Franz Cutka, Präsident des Landesgerichts St. Pölten, am Donnerstag mit.

