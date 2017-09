Passantin von Straßenbahn in Wien-Favoriten lebensgefährlich verletzt

Eine Passantin ist am Samstagvormittag in Wien-Favoriten von einer Straßenbahn niedergestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 9.00 Uhr in der Troststraße, berichtete die Landespolizeidirektion. Die 59-Jährige wollte die Fahrbahn überqueren, als sie von einer Garnitur des 67ers erfasst wurde, die Richtung Reumannplatz unterwegs war.

Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Straßenbahnfahrer die Fußgängerin zu spät wahrgenommen haben. Sie soll unmittelbar hinter einem Linienbus hervorgekommen sein und zügigen Schritts die Gleisanlage betreten haben. Obwohl der Tramway-Lenker unverzüglich eine Notbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.