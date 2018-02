"Hallo, hier ist Papst Franziskus, ich habe Ihren Brief gelesen." Mit diesen Worten hat sich der Papst nach Angaben der Zeitung L'Unione Sarda per Telefon bei einer Frau auf Sardinien gemeldet, die um Unterstützung für ihren an einer mehrfachen spastischen Lähmung leidenden Sohn gebeten hatte. Der Anruf sei Sonntagfrüh gegen 9.00 Uhr erfolgt, berichtete das Blatt am Montag laut Kathpress.

Die Frau aus dem sardischen Ort Teulada klagte, dass sie von den Behörden bisher kaum Unterstützung erfahren habe. Daher habe sie dem Papst geschrieben. Insbesondere benötige sie ein spezielles Bett, um den 28-Jährigen lagern und bewegen zu können.

Franziskus nutzte den Welttag der Kranken am 11. Februar, um sich bei der Mutter zu melden, ihr Mut zuzusprechen und sie seiner Nähe zu versichern. Sie sei vollkommen sprachlos gewesen und glücklich, sagte die Frau der Zeitung. Diese vermeldete dazu eine zweite gute Nachricht: Dank der Spende des italienischen Verbandes für Orthopädietechnik erhalte die Familie nun das Spezialbett.