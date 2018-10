Papst bei Rückkehr in Gästehaus gestolpert und gefallen

Bei der Rückkehr in das Gästehaus Santa Marta, wo er wohnt, ist Papst Franziskus am Dienstag gestolpert und hingefallen. Der 81-jährige Franziskus habe sich wieder aufrichten können. "Es geht ihm gut", versicherte der vatikanische Pressesprecher Greg Burke am Dienstag nach Medienangaben.

Burke gab die Information zu Beginn einer Pressekonferenz zum Thema Bischofssynode. Diese dauert bis zum 28. Oktober.