Palast veröffentlichte erstes Foto von Kate nach OP

Erstmals seit ihrer Bauch-OP im Jänner hat der Palast in London ein Foto von Prinzessin Kate veröffentlicht. Der Gesundheitszustand der 42-Jährigen war in den vergangenen Wochen zunehmend Gegenstand von Spekulationen. Das Bild, das zum britischen Muttertag am Sonntag auf dem X-Account (vormals Twitter) des Kensington-Palasts veröffentlicht wurde, ist der Nachrichtenagentur PA zufolge erst vor wenigen Tagen entstanden. Darauf zu sehen ist Kate im Kreis ihrer drei Kinder.

Sie sitzt aufrecht auf einem Gartensessel auf einer Veranda. Die Füße hat sie verschränkt vor sich auf den Boden gesetzt. Ihre Arme sind um die Hüften ihre beiden jüngeren Kinder Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) geschlungen, die links und rechts von ihr zu sehen sind. Charlotte hat sich mit einem Bein auf die Armlehne gesetzt. Hinter Kate ist ihr ältester Sohn Prinz George (10) zu sehen. Kate lächelt, die Kinder wirken regelrecht ausgelassen.

Dazu hieß es auf X: "Danke für die lieben Wünsche und die anhaltende Unterstützung in den vergangenen beiden Monaten. Wünsche allen einen schönen Muttertag." Unterzeichnet war der Text mit einem C für Catherine, ein Zeichen, dass sie den Text selbst verfasst hat. Gemacht hat das Foto Prinz William (41), wie aus dem Post hervorgeht.

( S E R V I C E - Post des Kensington-Palasts auf X: )