Eine am Donnerstagabend auf dem Red Carpet des Opernballs festgenommene Aktivistin der Frauenrechtsgruppe Femen ist aus der Ukraine für die Aktion angereist. Die 26-Jährige hatte gegen den Besuch des Balles durch den ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko protestiert.

Sie hatte sich "Poroshenko, get the f... out" auf den nackten Oberkörper gemalt. Poroschenko war als Gast des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen gekommen. Die kreischende Aktivistin wurde von der Polizei abgeführt. In die Oper gelangte sie nicht. Die 26-jährige Frau wurde wegen Ordnungsstörung und Anstandsverletzung angezeigt, bestätigte Polizeisprecher Harald Sörös.