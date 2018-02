Olympia: Mayers Physiotherapeut bekommt jetzt eine Glatze

"Leidtragender" vom Super-G-Goldmedaillengewinn des Matthias Mayer bei den Winterspielen in Pyeongchang ist dessen Physiotherapeut Manuel. Der bekommt wegen einer verlorenen Wette nun eine Glatze rasiert. "Es sind jetzt alle schon ganz nervös, Rasierer und Stuhl sind vorbereitet. Ich muss den Spatenstich machen, dann darf jeder kurz ran", sagte Mayer nach seiner Ankunft im Österreich-Haus.

Die Medaille baumelte um seinen Hals und sie gefällt dem Skirennläufer aus Kärnten ausgesprochen gut. "Ich finde sie wirklich sehr schön. Sie ist klassisch, ein bisschen schwerer und sie glänzt unglaublich schön. Vielleicht werde ich sie nicht ins Nachtkastl legen, sondern in einen Glaskasten." Und vielleicht wird die Sammlung ja noch größer, bis Olympia 2022 will der 27-Jährige auf jeden Fall weiterfahren.

Mayer wird bereits am Samstag nach Seoul fahren und am Sonntag nach Österreich zurückfliegen. Mit im Flieger sitzen werden Claudia, Mutter Margret und Bruder Lucas. Sie waren bei der Taxi-Fahrt zur Medal Plaza in eine Karambolage mit mehreren Autos verwickelt. Anstatt ins Krankenhaus zu Untersuchungen wollten die drei - in der Rettung - unbedingt zur Medaillenvergabe, sie kamen glimpflich davon.