ÖVP informiert mit Family-Van über Familienbonus

Die ÖVP startet am Donnerstag in Wien ihre Familienbonus-Tour. Im türkisen Family-Van werden im September rund 100 Orte in Österreich besucht, um über die Steuermaßnahme zu informieren.

Bei jeder Station werden Bundes-, Landes- und Bezirkspolitiker dabei sein, kündigte die ÖVP an. "Wir wollen so vielen Menschen wie möglich die Details dieser massiven Entlastung näherbringen", erklärte Parteichef Sebastian Kurz.