Ein Österreicher mit einem gefälschten Pass ist von der Polizei auf dem Flughafen von Catania festgenommen worden. Der 34-Jährige wurde wegen Besitzes und Herstellung gefälschter Dokumente angezeigt, berichteten lokale Medien.

Der aus Istanbul eingereiste Österreicher zeigte bei der Grenzkontrolle einen bulgarischen Pass her. Die Polizisten stellten fest, dass dieser gefälscht war. Der Mann wurde festgenommen und in die Polizeizentrale in Catania gebracht. In einem Schnellverfahren wurde er zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.