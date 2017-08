Österreich wird am 11. September seine Bewerbung für die aus London im Zuge des Brexit zu übersiedelnde EU-Arzneimittelagentur (EMA) in Brüssel präsentieren. Der österreichische Antrag soll von Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner und der Wiener Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) an der Ständigen Vertretung der Republik bei der EU vorgestellt werden.

Der neue österreichische EU-Botschafter Nikolaus Marschik hat dafür unter anderem Medienvertreter, Diplomaten, Beamte der EU-Kommission und Vertreter der Arneimittelverbände eingeladen, hieß es am Montag in EU-Ratskreisen.

Um den neuen Sitz der EMA mit knapp 900 Mitarbeitern ist unter den EU-Mitgliedstaaten ein prestigeträchtiges Rennen entstanden. 19 Städte, darunter Wien, wollen neuer Sitz der EU-Arzneimittelagentur werden. Neben Wien rechnen sich insbesondere Stockholm, Kopenhagen, Amsterdam und Mailand gute Chancen aus.

Die EU-Kommission will die Bewerbungen bis zum 30. September prüfen, aber nach Angaben von Diplomaten keine engere Auswahl in Form einer "Shortlist" treffen. Somit fällt die Entscheidung voraussichtlich erst im November im EU-Ministerrat in einer geheimen Abstimmung.

Ebenfalls entschieden werden muss der neue Sitz der Europäischen Bankenaufsicht (EBA), die im Zuge des Brexit auch von London übersiedelt. Für die EBA gilt Frankfurt weithin als Favorit.