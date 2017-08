Wien (APA) - Die Republik Österreich wird kommenden Dienstag auf dem internationalen Finanzmarkt 1,38 Mrd. Euro aufnehmen und dürfte dabei wieder von der gestiegenen Nachfrage nach Staatspapieren profitieren. Die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) plant die Aufstockung von zwei Bundesanleihen mit Restlaufzeiten von 20 bzw. zehn Jahren, geht aus dem aktualisierten Auktionskalender der OeBFA am Dienstag hervor.

Die zur Aufstockung vorgesehene 4,15 Prozent-Bundesanleihe 2007-2037/1 wurde zuletzt im Oktober 2011 zu einer durchschnittlichen Rendite von 3,172 Prozent um 440 Mio. auf 12,1 Mrd. Euro aufgestockt. Seither ist das Renditeniveau allgemein deutlich geringer geworden. Aktuell erhält man für die Emission am Sekundärmarkt nur mehr eine Rendite von 1,14 Prozent.

Die zweite zur Aufstockung vorgesehene 0,50 Prozent-Bundesanleihe 2017-2027/1 wurde zuletzt im Juli mit einer Durchschnittsrendite von 0,681 Prozent um 690 Mio. Euro auf 6,66 Mrd. Euro aufgestockt. Seither sind die Renditen am Rentenmarkt wieder leicht zurückgekommen, die Geldaufnahme käme für den Staat also etwas günstiger. Am Sekundärmarkt wird das Papier aktuell mit 0,59 Prozent Rendite gehandelt.