Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA-Weltrangliste zwei Plätze verloren und liegt nun auf Rang 37. Wales, am 2. September der nächste Gegner der Koller-Elf in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018, verschlechterte sich um sieben Plätze an die 20. Stelle.

Unterdessen eroberte Deutschland dank des Sieges beim Confed Cup die Spitzenposition. Der amtierende Weltmeister liegt knapp vor dem entthronten Spitzenreiter Brasilien sowie Argentinien voran. Europameister Portugal verbesserte sich um vier Plätze auf Position vier.