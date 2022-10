Der Grüne See in der Steiermark

Schauspieler Ashton Kutcher ist ein Fan des Grünen Sees im steirischen Tragöß: Der Mime hat auf seiner Facebook-Seite einen Link zu einer Website geteilt, die das Taucher-und Wanderparadies in den Bergen als das "real life Atlantis" bezeichnete. Zu sehen ist dabei auch noch eine Unterwasseraufnahme einer Sitzbank entlang eines Weges, die im Frühjahr bei der Schneeschmelze unter Wasser steht.

Kutcher beschrieb das Foto als "magischen Moment". Tatsächlich gilt der Grüne See - er liegt etwa eine Autostunde nördlich von Graz - als einer der schönsten Flecken der Steiermark. Sein Wasser hat ein außerordentliches Smaragdgrün und im Frühjahr füllt sich der See, so dass die Oberfläche um gleich mehrere Meter höher liegt als sonst.

© christian zappel/Corbis Ein Taucher erkundet die Unterwasserwelt des grünen Sees

Dann ist der See rund zehn Meter tief und das Wasser kristallklar. Die Sicht beträgt bis zu 50 Meter, weshalb der Grüne See vor allem für Taucher ein Eldorado darstellt. Wanderwege, Sitzbänke und Brücken sind dann unter der Wasseroberfläche und beflügeln die Vorstellung des mythischen Inselreichs Atlantis.

© © Aichinger Thomas www.unterwasserfoto.at/Corbis Der kristallklare grüne See in einer Unterwasseraufnahme

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zeigte sich erfreut über die guten Quoten der Samstagabendshow "9 Plätze - 9 Schätze" : "Ich freue mich über fast eine Million Zuseherinnen und Zuseher beim großen Finale und 3,6 Millionen Seherinnen und Seher für den gesamten '9 Plätze - 9 Schätze'-Schwerpunkt." Der Erfolg von "9 Plätze - 9 Schätze" zeige "die Begeisterung des Publikums für die Magie der regionalen Schönheiten unseres Landes". Daher will Wrabetz diesen Schwerpunkt fortsetzen. ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner sprach von eine "zauberhaften Show", welche "die schönsten und verborgensten Plätze Österreichs" gezeigt habe. Am Ende war der Grüne See in Tragöß in der Steiermark zum allerschönsten verborgensten Ort Österreichs gekürt worden