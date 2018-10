ÖFB-U19-Team beendete EM-Qualifikationsgruppe auf Platz eins

Österreichs Fußball-U19-Nationalteam der Damen hat den Aufstieg in die Eliterunde der Qualifikation für die EM-Endrunde 2019 als Gruppensieger fixiert. Am Montag gewann die ÖFB-Auswahl in Wels das Spiel um Platz eins gegen die Russinnen mit 3:0. Zum Auftakt hatten die Österreicherinnen Montenegro 8:0 besiegt, danach Lettland 3:1 geschlagen.

In der Eliterunde im Frühling 2019 werden sieben Startplätze für die EM in Schottland ausgespielt.