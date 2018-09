Nun auch "Lime" mit E-Roller-Sharing in Wien gestartet

"Bird" ist schon seit kurzem in Wien unterwegs - nun bringt wie angekündigt auch "Lime" seine E-Tretroller auf die Straße.

Das US-Unternehmen hat am Donnerstag die ersten Leihscooter bereitgestellt, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

In nächster Zeit soll die Flotte, falls der Bedarf vorhanden ist, auf mehrere hundert Exemplare aufgestockt werden, hieß es. Angemietet werden die Gefährte via Handy-App, wobei die Nutzung nur tagsüber möglich ist. In der Nacht werden die Roller eingesammelt und aufgeladen.

Das Entsperren der Scooter kostet einen Euro. Danach werden 15 Cent pro Minute fällig.