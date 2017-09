NR-Wahl: Mauer-Streit zieht Krisensitzung nach sich

Nach dem vom Kanzleramt verfügten Aus für die Schutzmauer am Ballhausplatz soll rasch eine Ersatzlösung her. Wie die Tageszeitung "Österreich" vorab berichtet, wird am Montag auf Beamtenebene eine Sitzung aller beteiligten Ressorts, der Präsidentschaftskanzlei sowie von Bundesimmobiliengesellschaft und Baufirma stattfinden.

Bereits am Donnerstag war man zusammengekommen, hatte sich aber vertagt. Nun sollen am Montag Ersatzkonzepte vorgelegt werden, die gemäß Vorgaben des Kanzleramts aber keine Schuztmauer enthalten dürfen. Gestoppt ist übrigens nur der Mauerbau. Am breiteren Gehsteig sowie an den Pollern wird am Montag wieder gearbeitet