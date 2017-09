Die von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) geplante Mietsenkung noch vor der Nationalratswahl ist für die Freiheitlichen wenig glaubwürdig. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl sieht nämlich in der rot regierten Gemeinde Wien den "brutalsten Miethai". Wenn Kern die Mieter entlasten wolle, müsse er dringend mit SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl sprechen, empfahl Kickl am Dienstag in einer Aussendung.

"Selbst alleine in Wien mehr als 220.000 Gemeindewohnungen zu betreiben die zum Teil schwer überteuert sind, und sich dann über hohe Mieten zu beklagen, zeigt wie abgehoben der SPÖ-Kanzler agiert", findet der FPÖ-Generalsekretär. Die Mietkrise in Wien sei das Ergebnis einer völlig verfehlten Wohnungspolitik der SPÖ. So seien ab dem Jahr 2000 keine Gemeindewohnungen errichtet worden, neue Projekte erweckten eher den Eindruck von "Prestigeprojekten für brave Schickeria-Parteigänger".