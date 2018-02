Norwegen will ab 2021 halbautomatische Waffen verbieten

Als Konsequenz aus dem Massaker des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik auf der Insel Utöya vom Juli 2011 will Norwegen ab dem Jahr 2021 halbautomatische Waffen verbieten. Der Gesetzentwurf der konservativen Minderheitsregierung habe nun eine Mehrheit im Parlament, sagte der konservative Abgeordnete Peter Frölich am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Oslo.

Breivik hatte auf der Insel Utöya ein Jugendferienlager der Arbeiterpartei angegriffen und 69 Menschen getötet. Für die Bluttat verwendete der als Polizist verkleidete Rechtsextremist ein halbautomatisches Gewehr vom Typ Ruger Mini-14 und eine Glock-Pistole. Er feuerte mehr als eine Stunde lang auf die Teilnehmer des Camps. Zuvor hatte er bereits acht Menschen bei einem Bombenanschlag im Regierungsviertel von Oslo getötet. Eine Untersuchungskommission forderte 2012 als Konsequenz aus dem Massaker von Utöya unter anderem ein Verbot halbautomatischer Waffen.

Das geplante Gesetz sieht Ausnahmen vor, etwa für professionelle Schützen. Frölich sagte, das Verbot komme spät, weil es in Norwegen viele Jäger gebe, die halbautomatische Waffen besitzen. Der heute 39-jährige Breivik, der sich inzwischen Fjotolf Hansen nennt, wurde 2012 zu einer 21-jährigen Haftstrafe verurteilt, die nach Ablauf auf unbegrenzte Zeit verlängert werden kann.