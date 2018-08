Nordkorea lässt südkoreanischen Gefangenen frei

Als weitere Geste der Versöhnung hat Nordkorea am Dienstag einen südkoreanischen Gefangenen freigelassen. Wie das Wiedervereinigungsministerium in Seoul mitteilte, wurde der südkoreanische Staatsbürger im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone übergeben.

Am Montag hatte die Regierung in Pjöngjang das Nachbarland demnach darüber informiert, dass der 1984 geborene Südkoreaner mit dem Nachnamen Soe am 22. Juli festgenommen worden sei, weil er illegal die Grenze nach Nordkorea überquert habe.

Südkorea und Nordkorea bemühen sich seit Jahresbeginn um eine Annäherung. Bei einem Gipfeltreffen Ende April verständigten sich der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un darauf, den seit mehr als sechs Jahrzehnten geltenden Kriegszustand auf der Koreanischen Halbinsel zu beenden.