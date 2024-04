Nicole Richie erwähnt oft ungefragt ihr Alter

Nicole Richie erwähnt gerne, dass sie 42 ist. "Meine Vierziger sind das absolut spaßigste Jahrzehnt und ich ertappe mich dabei, dass ich mehr denn je mein Alter ins Gespräch einbringe", erzählte die Tochter von Sänger Lionel Richie der US-Zeitschrift "Interview". Sie mache das, "einfach, weil ich möchte, dass die Leute verstehen, in welchem Geisteszustand ich mich befinde", erklärte Richie. "Ich bin nicht irgendein 20-jähriger Idiot. Ich bin eine 42-jährige Frau."

Richie war zu Beginn der 2000er an der Seite von Paris Hilton in der Reality-Serie "The Simple Life" zu sehen gewesen und galt damals als sogenanntes "It-Girl". Vergangene Woche erschien in den USA die Komödien-Neuauflage "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", in dem Richie neben Simone Joy Jones zu sehen ist.