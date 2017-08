New Yorker Weltrekordler stellte größten Malstift der Welt vor

Der Rekordhalter der Guinness-Buch-Weltrekorde, Ashrita Furman (62) in New York, hat sich eine neue Höchstleistung einfallen lassen. Zusammen mit einem Team von zehn Freunden stellte er den wohl größten Wachsmalstift der Welt her. Seinen 5,22 Meter langen, 46 Zentimeter dicken und rund 900 Kilo schweren Crayon präsentierte Furman am späten Sonntag im Stadtbezirk Queens.

Als Zutaten hatte er eigenen Angaben nach Wachs, Calciumsulfat und blaue Farbe verwendet. Der Geschäftsführer eines New Yorker Reformhauses hat schon mehr als 600 Einträge im Guinness Buch der Weltrekorde erworben. Einige hundert von ihnen wurden inzwischen überholt, aber gut 200 seiner Rekorde sind weiter gültig, darunter auch der Titel des Halters der meisten aktuellen Guinness-Rekorde.

Die genaue Zahl seiner gültigen Rekorde kann Furman nicht nennen, weil mehrere erst kürzlich aufgestellten Leistungen von der Organisation in London noch nicht offiziell anerkannt seien, sagte er am Montag. Den blauen Malstift stellte der 62-Jährige zu Ehren seines Lehrers, des indischen Meditationsmeisters Sri Chinmoy (1931-2007), an dessen Geburtstag vor.