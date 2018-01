Neunte UNO Syrien-Gespräche in Wien begonnen

Mit der Ankunft der syrischen Regierungsdelegation haben am Donnerstag die neunten von der UNO organisierten Syrien-Gespräche in der Wiener UNO-City begonnen. Die Delegation gab sich wortkarg und kommentierte bei ihrem Eintreffen keine Anfrage der zahlreichen Pressevertreter.

Die Aussichten auf erfolgreiche Gespräche bleiben wegen der unversöhnlichen Positionen der Oppositionsdelegation und der Vertretung der Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gering. Der UNO-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura machte die Regierungsvertreter bereits bei den jüngsten Syrien-Gesprächen im Dezember in Genf öffentlich für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Die Delegation der syrischen Regierungsgegner hatte Verhandlungen über eine Ablösung von Assad gefordert, was die Regierung ablehnte.

Am Nachmittag wird die Opposition in der UNO-City erwartet. Die beiden Delegationen werden nicht am selben Tisch miteinander verhandeln.