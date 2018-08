Neuerlich Waldbrand im Bezirk Scheibbs

In Puchenstuben (Bezirk Scheibbs) ist am späten Montagnachmittag neuerlich ein Waldbrand ausgebrochen. Die Löscharbeiten wurden wieder aus der Luft vorgenommen, berichtete das Bezirkskommando. Neben den FF Puchenstuben und St. Anton a.d. Jeßnitz standen auch zwei Hubschrauber des Innenministeriums im Einsatz.

Nur einige hundert Meter vom Einsatzort am Sonntag entfernt, waren laut Feuerwehr mehrere neue Brandherde aufgetreten. Ein Teil der Mannschaft und der Geräte wurden eingeflogen. Der Einsatz - in der Luft und am Boden - dauerte letztlich knapp drei Stunden.

Aufgeboten waren u.a. 38 Mann der Feuerwehr, drei der Rettung und 17 der Bergrettung Lackenhof und Kirchberg. Neben den "Libelle"-Crews rückte zudem auch wieder der Flugdienst West aus Amstetten aus.