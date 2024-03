Neuer verletzt - Ter Stegen in DFB-Testspielen im Tor

Nach der Verletzung von Manuel Neuer soll Marc-André ter Stegen in den EM-Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen. Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am frühen Mittwochabend bei einer Fan-Pressekonferenz des DFB an. Der als Nummer eins eingeplante Neuer (37) hatte sich zuvor im Training einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und war aus dem Teamhotel abgereist.

"Wir haben Gott sei Dank einen Weltklasse-Torwart, der im Tor stehen und sicher eine gute Leistung zeigen wird", sagte Nagelsmann über Ter Stegen (31). Den Ausfall Neuers bezeichnete der Bundestrainer als "sehr, sehr ärgerlich".

Nach dpa-Informationen stand die Ernennung Neuers zur Nummer eins für die EM kurz bevor. Ter Stegen hätte sich erneut mit der Rolle als Nummer zwei begnügen müssen. Zu seinen Turnierplänen für die Torwartposition äußerte sich Nagelsmann am Mittwoch nun aber nicht. Neuer war am Montag erstmals nach seinem schweren Beinbruch bei einem Ski-Unfall im Dezember 2022 wieder zur Nationalmannschaft gekommen.