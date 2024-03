Neuer Chefredakteur bei "Neuer Vorarlberger Tageszeitung"

Der 40-jährige Joachim Mangard folgt Moritz Moser als Chefredakteur der "Neuen Vorarlberger Tageszeitung" ("Neue") nach. Der gebürtige Vorarlberger, der bereits seit 2009 beim Vorarlberger Verlagshaus Russmedia angestellt ist, übernimmt die inhaltliche Leitung der Tageszeitung per 2. April, wie die "Neue" am Dienstag bekannt gab. Mangard sei "die ideale Besetzung für diese Position", hieß es. Moser hatte das Unternehmen Ende November verlassen.

Mangard arbeitet seit 2021 als Chefreporter beim ebenfalls von Russmedia produzierten Portal "Vorarlberg Online" (vol.at), davor war er im Haus stellvertretender Chefredakteur und Redaktionsleiter bei der Gratis-Sonntagszeitung "Wann & Wo", die per Ende des Monats nach 47-jährigem Bestehen eingestellt wird. Auch seine journalistische Ausbildung hat Mangard bei Russmedia erworben. Er hat 2009 - nach Abschluss seines Studiums an der Universität Innsbruck (Vergleichende Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft) - als Trainee begonnen.

"Inhaltlich möchte ich das bewährte Konzept mit der klassischen Ausrichtung auf fundierten Hintergrund-Journalismus, aber immer nahe am Menschen, weiter ausbauen. Gleichzeitig freue ich mich, meine Fähigkeiten einzubringen und den digitalen Transformationsprozess der 'Neuen' und der 'Neuen am Sonntag' voranzutreiben", wurde Mangard zitiert. "Neue"-Geschäftsführer Markus Raith unterstrich, dass Mangard seine ausgezeichneten journalistischen Fähigkeiten bei Russmedia über viele Jahre unter Beweis gestellt habe. "Mit dem Ausbau der Sonntagsberichterstattung der 'Neuen' als meistgelesene Tageszeitung am Sonntag ist der Zeitpunkt für den Einstieg ideal", so Raith. Gleichzeitig mit der Einstellung des "Wann & Wo" soll nämlich die Berichterstattung in der "Neuen am Sonntag" und auf vol.at gestärkt werden. Angekündigt wurden vertiefende Hintergrundberichte, exklusive Interviews und spezielle Angebote im Reise- und Chronikbereich.

Die 1972 gegründete "Neue Vorarlberger Tageszeitung" gehört seit 1990 zu Russmedia. Die Österreichische Auflagenkontrolle gab für die "Neue" im Jahr 2023 eine verkaufte Auflage von 6.336 Exemplaren an den Werktagen von Dienstag bis Samstag an, am Montag erscheint das Blatt nicht. Von der Sonntagsauflage wurden 22.484 Stück verkauft. Damit erreichte die Tageszeitung der aktuellsten Media-Analyse zufolge 34.000 Leser (Dienstag bis Samstag) bzw. 57.000 Leser (Sonntag).