Neue tschechische Arbeitsministerin ernannt

Der tschechische Staatspräsident Milos Zeman hat am Montag die Sozialdemokratin (CSSD) Jana Malacova zur neuen Ministerin für Arbeit und Soziales ernannt. Malacova ersetzte ihren Parteikollegen Petr Krcal, der wegen der Plagiatsaffäre um seine Diplomarbeit zurückgetreten war.

Die Angelobungszeremonie fand nicht auf der Prager Burg wie üblich statt, sondern in der Residenz des Staatschefs, dem Schloss im mittelböhmischen Lany.

Die 37-jährige Malacova war bisher Leiterin der Abteilung der Familienpolitik in dem Ministerium. Ihr Ehemann ist der Staatssekretär für europäische Angelegenheiten Ales Chmelar, mit dem sie einen Sohn hat. Malacova studierte Politologie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main und politische Ökonomie Europas an der London School of Economics (LSE).