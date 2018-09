ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer übernimmt ab sofort auch die Funktion des Integrations- und Migrationssprechers seiner Partei. Seine Aufgabe als Mediensprecher wird der ÖVP-Abgeordnete weiter ausüben. Integrationssprecher des ÖVP-Parlamentsklubs war zuletzt Efgani Dönmez, der nach einem sexistischen Tweet allerdings aus dem türkisen Klub ausgeschlossen worden war.

Nehammer will beim Thema Migration und Integration auf das Motto "Fördern und Fordern" setzen, wie er am Dienstag in einer Aussendung erklärte. "Wer bereit ist, sich zu integrieren, zu arbeiten und auch einen Beitrag in unserer Gesellschaft zu leisten, wird von uns dabei unterstützt. Wer nicht bereit ist, unsere Lebensweisen, unser Wertefundament und unsere Gemeinschaft zu akzeptieren, kann sich nicht auf die Solidarität unserer Gesellschaft verlassen. Integration durch Leistung bleibt unser zentrales Leitbild", so der ÖVP-Generalsekretär.