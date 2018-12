Österreich ist als EU-Vorsitzender beim UNO-Klimagipfel in Katowice am Montag mit dem Negativ-Preis "Fossil des Tages" ausgezeichnet worden. Gerügt wurde damit unter anderem ein Kompromissvorschlag, der Kohlesubventionen in der EU noch bis zum Jahr 2035 erlauben würde, sowie die fehlende Zusage für die internationale Finanzierung von Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Das gaben die Umweltorganisationen Global 2000 und Greenpeace bekannt. Außerdem seien die lasche Verhandlungsführung bei den CO2-Grenzen für Pkw und die Aussagen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zu menschengemachtem Klimawandel als Begründung genannt worden, hieß es in einer Aussendung der Grünen.

Der Preis wird täglich vom globalen NGO-Netzwerk Climate Action Network CAN verliehen. Bisher wurden die USA, Brasilien und Saudi-Arabien mit dem Award bedacht.