Nächste Woche wieder starke Reisewelle zu erwartet

Mit Fronleichnam folgt kommende Woche das nächste verlängerte Wochenende. Zusätzlich sind bis 16. Juni noch Pfingstferien in einigen deutschen Bundesländern. "Ab Mittwochnachmittag wird daher wieder starker Reiseverkehr aus den Ballungsräumen und in Richtung Süden nach Italien und Kroatien einsetzen", informierte Christian Ebner vom Verkehrsmanagement der Asfinag am Donnerstag.

Betroffen sind in erster Linie die Innkreis- (A8), die Tauern- (A10) und die Pyhrnautobahn (A9) sowie die Brennerachse (A12 und A13). Auch auf Verbindungen Richtung Osten, speziell der Westautobahn (A1), der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) und der Ostautobahn (A4) in Richtung Ungarn ist mit starkem Reiseverkehr zu rechnen, betonte der Schnellstraßen-Betreiber.

Neuralgische Punkte mit hohem Staurisiko Richtung Süden und Osten sind dabei vor allem die A1 im Bereich der Baustelle zwischen Pöchlarn und Matzleinsdorf, die A4 ab dem Knoten Schwechat im Baustellenbereich, die A8 im Bereich des Sicherheitsausbaus Haag-Ried, die A9 beim Tunnel Hungerbichl (Blockabfertigung ab Tunnel Ottsdorf wahrscheinlich) und die A13 beim Grenzübergang Brenner. Auch auf der A11 vor dem Karawankentunnel sowie auf der A10 im Bereich Ofenauertunnel und Einhausung Flachau kann es zu Verzögerungen kommen.

Von Mittwoch bis Samstag findet in Nickelsdorf wieder das Nova Rock Festival statt. Erhöhtes Verkehrsaufkommen ist auf der A4 bei der Anreise aus Westen und der Mattersburger (S4) und der Burgenland Schnellstraße (S31) bei der Anreise aus Süden zu erwarten. Die reguläre Zufahrt zum Gelände erfolgt über die Anschlussstelle Nickelsdorf. Bei Stau wird zusätzlich über die Anschlussstelle Mönchhof geleitet.