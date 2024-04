Nadal wegen Antreten bei French Open unsicher

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat Zweifel, ob er in gut einem Monat bei den French Open in Paris wird antreten können. Der von Verletzungen geplagte Spanier spielt diese Woche beim Masters-1000-Turnier in Madrid, fit fühlt er sich aber nicht. Der 37-Jährige gab in einer Pressekonferenz an, dass er von seiner Topform weit entfernt sei und es ein persönliches Opfer sei, in der Hauptstadt seines Heimatlandes- in Runde eins gegen den US-Amerikaner Darwin Blanch - zu spielen.

"Wenn ich heute in Paris wäre, würde ich da nicht spielen", sagte Nadal am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Es sei ihm aber wichtig, ein letztes Mal in Madrid zu spielen. "Es bedeutet sehr viel für mich, auf diesem Court zu spielen. Ich hatte hier einige großartige Momente." Das heiße aber nicht, dass er irgendetwas aufgebe. "Aber ohne jemand verwirren zu wollen, weiß ich nicht, was in den nächsten drei Wochen passiert. Wenn ich mich wettbewerbsfähig fühle, werde ich in Paris spielen."