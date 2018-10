Nachbar drohte mit Hammer - Wega-Einsatz in Wien-Favoriten

Weil er seinem 34-jährigen Nachbarn mit einem Hammer bewaffnet mit dem Umbringen bedroht hatte, ist am Sonntagabend ein 40-jähriger Mann im Zuge eines Wega-Einsatzes festgenommen worden. Laut dem Opfer, das selbst die Polizei verständigt hatte, habe sich der Täter in dem Wohnhaus am Arthaberplatz in Wien-Favoriten schon öfters auffällig verhalten.

So sei es nicht das erste Mal gewesen, dass der Mann bei seinem Nachbarn an die Tür geklopft habe und dann weggegangen sei, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Diesmal hatte der 40-Jährige jedoch einen Hammer dabei und drohte mit dem Tod. Danach kehrte der Türke wieder in seine eigene Wohnung zurück. Da er sich weigerte, die Tür zu öffnen, drangen Wega-Beamte in die Wohnung ein. Dort verhielt sich der 40-Jährige vor seiner Festnahme auch gegenüber den Polizisten aggressiv und verletzte einen Beamten leicht.