Nach Innsbruck-Wahl: FPÖ schickt Federspiel und Dengg in Stadtsenat

Die Innsbrucker FPÖ hat die personellen Weichen für ihre Oppositionsarbeit in der Stadt gestellt. Die bisherige Gemeinderätin Andrea Dengg zieht in den Stadtsenat ein, Markus Lassenberger wird Klubobmann der acht Personen umfassenden FPÖ-Fraktion im Gemeinderat. Das gab FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel am Samstag in einer Aussendung bekannt. Federspiel wird ebenfalls dem Stadtsenat angehören.

"Die FPÖ als treibende Oppositionskraft in Innsbruck ist personell nun gut aufgestellt", erklärte der Stadtparteiobmann. Die FPÖ war bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl am 22. April mit einem Stimmenanteil von 18,56 Prozent (plus 7,72 Prozentpunkte) auf dem zweiten Platz gelandet, wird aber nicht mitregieren. Der künftige Bürgermeister Georg Willi (Grüne) will am Montag Koalitionsverhandlungen mit Für Innsbruck (FI), ÖVP, SPÖ und dem mit der ÖVP gekoppelten Seniorenbund aufnehmen. Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ hat Willi von vornherein ausgeschlossen. Diese solle eine Kontrollfunktion wahrnehmen, hieß es.