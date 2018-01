Es geht los: Union und SPD wollen am Freitag Verhandlungen über eine neue Große Koalition in Deutschland aufnehmen - vier Monate nach der Bundestagswahl. Die Verhandlungen könnten bis Fasching in zwei Wochen abgeschlossen sein. Dann soll eine SPD-Mitgliederentscheidung folgen. Ein Überblick über die kommenden Tage:

FREITAG: Um 9.00 Uhr wollen sich die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der CDU-Zentrale in Berlin treffen. Anschließend kommt eine sogenannte "Kleine Runde" von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien zusammen. Die Runde soll als "Koordinierungs- und Steuerungsgremium" fungieren.



WOCHENENDE: Eine Reihe von Arbeitsgruppen soll zu verschiedenen Politikbereichen tagen.

SONNTAG: Am Abend soll erneut die "Kleine Runde" zusammenkommen.

DIENSTAG: SPD-Chef Schulz zufolge soll sich erstmals die "Große Runde" der Verhandler von CDU, CSU und SPD treffen.

MITTWOCH BIS FREITAG: Sitzungen des Bundestages. An diesen Tagen könnte es Sitzungen der Arbeitsgruppen geben.

DONNERSTAG: Merkel trifft die Ministerpräsidenten der Länder.