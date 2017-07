Ein Möbelhaus ist in der Nacht auf Donnerstag in Marchtrenk (Bezirk Linz-Land) total abgebrannt. Innerhalb weniger Minuten stand die Halle in Flammen. 21 Feuerwehren mit 360 Mann waren im Löscheinsatz. Am Donnerstagvormittag haben Sachverständige die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenssumme war vorerst noch offen. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.