Missbrauch: SPÖ für Ausweitung der Heimopferrente

SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim fordert die Ausweitung der Heimopferrente auf Opfer sexueller Gewalt in Pfarren. Als Beispiel nannte er etwa den Firmunterricht. Anlass ist der Fall eines heute 52-jährigen Steirers, der sich an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt hatte. Derzeit gilt der Anspruch auf Heimopferrente nur für Opfer sexueller Gewalt in kirchlichen und staatlichen Einrichtungen.

"Was können Opfer dafür, dass der zumeist lebenslange Folgen und Störungen auslösende sexuelle Missbrauch in Pfarren und nicht in öffentlichen Einrichtungen passierte", begründete Jarolim seinen Vorstoß. Er fordert darüber hinaus auch die Abschaffung der Verjährungsfristen bei sexuellem Missbrauch an Minderjährigen. Zudem solle die Kirche für die Behandlungskosten ihrer Opfer aufkommen.