Metallica kommen 2019 ins Wiener Happel-Stadion

Die US-Band Metallica wird am 16. August 2019 ein Open Air im Wiener Ernst-Happel-Stadion geben, wie der Konzertveranstalter am Montag bekannt gab. Der allgemeine Vorverkauf für die insgesamt sechs Konzerte im deutschen Sprachraum umfassende "WorldWired Tour 2019" startet am 28. September. Zuletzt beehrten die Metal-Pioniere Anfang April die Wiener Stadthalle.

Jede Eintrittskarte, die bei offiziellen Vorverkaufsstellen erworben wird, berechtigt laut Aussendung zur Auswahl zwischen einer regulären digitalen oder einer regulären physischen Kopie des Ende 2016 erschienenen aktuellen Albums "Hardwired... To Self-Destruct". Konzertbesucher erhalten überdies einen MP3-Download für einen Mitschnitt der besuchten Show.

Zum 30. Jahrestag ihres wegweisenden Albums "...And Justice For All" kündigte die Band überdies für Anfang November ein Boxset zur Neuauflage des Albumklassikers an. Neben einer "normalen" CD und einem Doppel-Vinyl erscheinen diverse Sondereditionen.

(S E R V I C E - Tickets ab 28. September unter www.ticketmaster.at und www.oeticket.com)