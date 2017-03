Zwei Männer im Alter von 42 und 48 Jahren sind am Sonntag gegen 3.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Liesing in Streit geraten. Dabei kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der ältere dem jüngeren Mann mit einem Messer in den Hals stach und weitere Schnittverletzungen zufügte, wie die Polizei am Montag berichtete.

Anrainer hatten aufgrund des Lärms die Polizei zur Wohnung in der Terramaregasse gerufen. Der 42-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand keine. Der 48-Jährige wurde an Ort und Stelle festgenommen. Sowohl Täter als auch Opfer wiesen einen Alkoholgehalt von 2,4 Promille im Blut auf. Das Motiv dürften laut Polizei Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.