Merkel nimmt nicht an Staatsbankett für Erdogan teil

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt nicht an dem Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Schloss Bellevue teil. Das bestätigte das Bundespresseamt am Montag, zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" darüber berichtet. Das Bankett findet am Freitagabend auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt.

Mehrere Oppositionspolitiker sagten ihre Teilnahme an der Veranstaltung aus Protest gegen die Politik des türkischen Präsidenten ab. Erdogan wird vom 27. bis 29. September Deutschland besuchen.