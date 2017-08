Ein Verkehrsunfall im Bezirk Gänserndorf hat am Mittwochabend mehrere Schwerverletzte gefordert. Auf der B3 zwischen Groß-Enzersdorf und Wittau stießen zwei Pkw aus bisher nicht bekannter Ursache frontal zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Ein Pkw, in dem sich ein 20-jähriger Lenker sowie zwei weitere Personen befanden, kam nach der Kollision rechts von der Fahrbahn ab und kam in der neben der Fahrbahn befindlichen Böschung zum Stillstand. Der andere PKW, in dem eine 23-jährige Frau sowie eine Beifahrerin saßen, wurde durch den Zusammenprall zurückgeschleudert und kam am linken Fahrbahnrand zum Stillstand. Die Lenker der beiden Fahrzeuge sowie deren Insassen wurden großteils schwer verletzt und mit dem ÖAMTC Hubschrauber in Wiener Krankenhäuser geflogen.