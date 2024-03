Megan Fox hält Kinder möglichst lange von Smartphones fern

US-Schauspielerin Megan Fox ("Transformers") will ihren Kindern eigenen Angaben zufolge möglichst lange keine Smartphones geben. "Mein Ältester ist elf und meine Kinder sind nicht mit Bildschirmen aufgewachsen", erzählte die 37-Jährige im Podcast der Moderatorin Alexandra Cooper. Ihre drei Kinder mit Ex-Ehemann Brian Austin Green hätten "keine iPads oder so etwas oder Handys".

"Ich kann das nicht ewig aufrechterhalten", sagte Fox. "Irgendwann wird das passieren. Ich versuche, es so lange wie möglich hinauszuzögern." Die Schauspielerin, die in dem Podcast auch von unangenehmen Erfahrungen mit Hatern in der realen wie digitalen Welt spricht, sorgt sich eigenen Worten zufolge jeden Tag darüber, dass ihre Kinder früher oder später "irgendeine Art öffentliche Plattform haben werden". Weil sie und Green Schauspieler seien, halte sie es für wahrscheinlich, dass mindestens eines ihrer Kinder irgendwann auch berühmt werden könnte, so Fox. "Ich verliere viel Schlaf darüber."