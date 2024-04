Medienmanager Settele berät ORF zur Plattformstrategie

Mit 22. Mai schaltet die neue ORF-Streamingplattform "ORF On" vom Testbetrieb in die Vollversion. Als Unterstützung für die nächste Projektphase holte sich das öffentlich-rechtliche Medienhaus nun Matthias Settele an Bord. Der Medienmanager wird als Berater für die Weiterentwicklung der Plattformstrategie speziell mit Blick auf die technische, programmliche und budgetäre Weiterentwicklung im Streamingbereich tätig sein, hieß es in einer Aussendung.

Settele war als Geschäftsführer bei der slowakischen Sendergruppe TV Markiza tätig, die in Österreichs Nachbarland mit ihren vier Fernsehsendern Marktführer ist und die Streamingplattform Voyo betreibt. Nach zehn Jahren verließ er das Medienunternehmen im Vorjahr, um sich auf seine Firma "SetTele Entertainment" zu konzentrieren, mit der er Beratungsprojekte durchführt. Der ORF ist dem Mittfünfziger nicht fremd. Seine Karriere startete er 1991 als Redakteur bei dem öffentlich-rechtlichen Medientanker. Später war er als Bürochef für Gerhard Zeiler, der von 1994 bis 1998 die Geschicke des ORF leitete, tätig. Mit ihm zog es ihn auch ins Ausland zu RTL. Settele wurde vor wenigen Jahren als potenzieller ORF-Generaldirektor ins Spiel gebracht.

Auch eine weitere Neuerung führte der ORF in der Aussendung an: Zur Weiterentwicklung des Social-Media-Angebots, das neben Fernsehen, Radio und Online die vierte Säule des ORF-Angebots darstellt, wird eine neue Dienststelle "Young Audience" in der Programmdirektion eingerichtet. Sie legt einen Fokus auf die 14- bis 29-Jährigen und neue Angebote für Youtube, Instagram und TikTok. Mit der interimistischen Leitung wurde Lukas Klingan, Büroleiter von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, betraut.