Masern-Epidemie in Serbien - Vierjähriges Kind als sechster Toter

Ein vierjähriges Kind ist nun laut Medienberichten der Masern-Epidemie in Serbien zum Opfer gefallen. Damit ist es der sechste Masern-Tote in Serbien seit Oktober. Das Kleinkind war nicht geimpft, meldeten Medien unter Berufung auf das Krankenhaus im südserbischen Nis, wo das Kind am Donnerstag gestorben war.

Landesweit wurden seit Oktober 2.896 Fälle der Viruserkrankung registriert, meldeten Medien am heutigen Freitag. Es wird erwartet, dass die Masern-Epidemie noch bis Monatsende dauert.