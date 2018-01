Marin Alsop wird Chefdirigentin des RSO

Die US-Dirigentin Marin Alsop wird ab September 2019 am Chefpult des Radio Symphonieorchesters Wien stehen. Wie der ORF am Montag in einer Aussendung bekannt gab, wird Alsop damit die Nachfolge von Cornelius Meister antreten. Der Vertrag wird zunächst auf drei Jahre abgeschlossen. Seit 2007/8 steht Alsop in Baltimore als erste Frau an der Spitze eines großen US-Orchesters.

Die 61-jährige Alsop stammt aus New York und studierte in Yale sowie an der Juilliard School. Vor ihrem Engagement beim Baltimore Symphony Orchestra war sie Dirigentin des Bournemouth Symphony Orchestra, außerdem ist sie regelmäßige Gastdirigentin bei den New York Philharmonic, dem Philadelphia Orchestra oder Chicago Symphony. 2013 war Alsop die erste Dirigentin, die die Londoner Last Night of the Proms leitete. Am Chefpult des RSO Wien folgt Marin Alsop auf Meister, der seit 2010 Chefdirigent war und bereits ab Sommer 2018 Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart wird.