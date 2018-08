Entsetzen unter den Gästen eines Lokals in Wien-Neubau: Ein Mann hat sich am Mittwochnachmittag im Gastgarten des Lokals in der Zollergasse in den Kopf geschossen. Mehrere Besucher wurden Zeugen des Vorfalls, verletzt wurde jedoch keiner von ihnen, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Im Zuge des darauffolgenden Einsatzes wurden mehrere umliegende Straßen in dem Bereich abgesperrt. Der Mann erlitt schwerste, lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Informationen mit Hilfsangeboten für Personen mit Selbstmordgedanken und deren Angehörige und Hilfseinrichtungen in Österreich: www.suizid-praevention.gv.at