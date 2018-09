Ein Mann hat am Montagvormittag in Wien-Wieden eine Bank ausgeraubt. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst betrat der Räuber kurz nach 9.00 Uhr das Geldinstitut in der Wiedner Hauptstraße und bedrohte zwei Angestellte. Diese übergaben ihm einen mittleren vierstelligen Betrag, mit dem er flüchtete. Eine Fahndung verlief zunächst ergebnislos.

