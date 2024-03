Mann bei Berliner Checkpoint Charlie durch Schüsse getötet

Ein Mann ist am Sonntagabend in der Nähe des Checkpoint Charlie in Berlin von Schüssen getroffen worden und gestorben. Der 44-Jährige sei zu Fuß in der Zimmerstraße in Berlin-Kreuzberg unterwegs gewesen, als plötzlich Schüsse fielen, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei mehrmals getroffen worden und auf dem Gehweg zusammengebrochen.

Passanten alarmierten den Angaben zufolge Rettungskräfte und Polizei. Der 44-Jährige sei mit dem Rettungswagen unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gekommen, dort aber gestorben. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Checkpoint Charlie ist ein früherer Grenzübergang zwischen Ost und West und inzwischen eine beliebte Touristenattraktion.