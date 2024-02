Mann erschießt in Athen drei Menschen und verübt Suizid

Ein Mann ist am Montag in die Büros einer Reederei in der Athener Vorstadt Glyfada eingedrungen und soll dort drei Menschen erschossen haben. Anschließend habe er Suizid begangen, berichtete der griechische Rundfunk ERTnews unter Berufung auf Polizeikreise. Nach zunächst nicht offiziell bestätigten Informationen soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen etwa 70 Jahre alten Mann handeln, der ein Angestellter der Reederei gewesen war.

Mitarbeiter der Reederei, die rechtzeitig fliehen konnten, berichteten, der Täter sei vor wenigen Tagen entlassen worden. Er habe eine Flinte und einen Revolver bei sich gehabt, sagten die Augenzeugen.

